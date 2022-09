Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Berufsorientierung Firmen finden Azubis - Jugendliche Ausbildungsplätze an der Bergstraße

An der Bergstraße entsteht ein neues Portal für die Suche nach Auszubildenden. In kurzen Videos stellen Azubis ihren Arbeitsplatz in plastischen Bildern „live“ vor.