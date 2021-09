Finanzminister stellt Haushaltsentwurf für 2022 vor

Wiesbaden. Der hessische Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) stellt am Montag den Haushaltsentwurf der schwarz-grünen Landesregierung für das Jahr 2022 vor. Bei dem Treffen in Wiesbaden will der Finanzminister auch einen Ausblick auf die Finanzplanung des Landes für die kommenden Jahre geben. Erklärtes Ziel der Koalition ist es, bis zum Jahr 2024 wieder einen Haushalt ohne neue Schulden aufzustellen. Der hessische Landeshaushalt für das laufende Jahr sieht Gesamteinnahmen von 29,33 Milliarden Euro und Gesamtausgaben von 30,08 Milliarden Euro vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1