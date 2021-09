Finanzminister: finanzielle Spielräume in Hessens Landeshaushalt begrenzt

Hessen. Die hessische Landesregierung will im Haushalt für das Jahr 2022 Schwerpunkte bei der Bildung, Digitalisierung, Inneren Sicherheit und dem Klimaschutz setzen. Aufgrund der begrenzten finanziellen Spielräume wegen der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie müsse die Landesregierung aber weiter vernünftig haushalten, sagte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden. Daher konzentriere sich der Haushalt ganz bewusst auf die Bereiche, die für die Zukunft des Landes besonders wichtig seien.

Die Rückkehr zu ausgeglichenen Haushalten und die Rückzahlung der Corona-Schulden werde Hessen einiges abverlangen. Ziel der schwarz-grünen Koalition bleibe jedoch, im Jahr 2024 wieder einen Haushalt ohne neue Schulden vorzulegen, sagte Boddenberg. Der Entwurf des Finanzministers für den Etat im nächsten Jahr sieht Gesamtausgaben des Landes von rund 31,7 Milliarden Euro vor. Die Einnahmen des Landes sollen etwa 31,4 Milliarden Euro betragen.