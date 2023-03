Final Four im Sportbereich

Hallo Kinder, habt ihr schon einmal von dem Begriff „Final Four“ gehört, der im Sport seine Verwendung findet? Heute werde ich euch diese Ausdrucksweise näher bringen und erklären, was damit alles zusammenhängt.

Das Final Four findet man, wie schon erwähnt, im Bereich des Sports. Hier spielen vier Mannschaften Endrunden-Turniere eines Wettbewerbes. Deshalb auch die Bezeichnung Final Four – die „letzten Vier“. Final-Four-Turniere ermitteln die Sieger aus beiden Halbfinalspielen und anschließend im Finale den Sieger des Wettbewerbes. Diese Turniere findet man eigentlich in vielen Sportarten. Allerdings ist der Ausdruck Final Four aktuell besonders in den Sportarten Fußball, Handball, Basketball und Feldhockey präsent.

Woher kommt der Ursprung dieser Verwendung? Das Final Four hat seinen Ursprung im US-amerikanischen Universitätssportverband National Collegiate Athletic Association (NCAA), in dem der Begriff ausschließlich für den Basketball der NCAA Division verwendet wird.

Welche anderen Sportarten kennen noch das Final Four? Bei den internationalen Wettbewerben in Europa zählen Basketball, Fußball, Handball und Volleyball dazu. Wohingegen es bei den nationalen Wettbewerben in Europa eine viel buntere Bandbreite gibt. Hierzu gehören in Deutschland Basketball, Unihockey, Handball, Hockey, Judo, Tischtennis und Schach. In Österreich, Israel und Spanien sieht das wieder ein bisschen anders aus. Das Final Four wird in Österreich nur im Bereich Judo, in Israel nur im Bereich Basketball und in Spanien nur im Bereich Handball ausgetragen. Unter die nationalen Wettbewerbe in den Vereinigten Staaten fallen die Sportarten Basketball und Eishockey. Euer Fred vad