Filme auf der großen Leinwand

Seit fast zehn Jahren lassen sich im Luxor-Filmpalast in Bensheim die neuesten Kinofilme auf der großen Leinwand bestaunen. Das moderne Kino ist mit mehreren Vorstellungsräumen und einem großen Foyer, das mit einem Aquarium und lebensgroßen Figuren aus bekannten Filmen geschmückt ist, ausgestattet. Die Popcorntheke schlängelt sich vom einen Ende des Raumes an das andere und dahinter liegen die Kinosäle, in welchen bis in die Nacht, die neuesten Kinofilme präsentiert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch, bevor das große Kino am Berliner Ring die Anlaufstelle für alle Kinofans in Bensheim war, hatte Bensheim ein Kino in der Neckarstraße, in der Nähe des Heilig-Geist-Hospitals. Im Jahr 1949 eröffnete dort das Kino Pa-Li seine Türen für das Publikum. In den 70-er Jahren wurde das Kino dann renoviert und umgebaut. Es entstand das Kinocenter „Cinema“ und „Camera“. So hießen nämlich die beiden Kinosäle, über die das Kinocenter verfügte. Wenn man es betrat, befand man sich in einem kleinen Vorraum, vor der Kasse. Dort standen auch Tische und Stühle, an welchen man sich noch nach dem Kinobesuch über den Film unterhalten konnte. In den Sälen gab es dann auch einen Balkon, auf welchem ebenfalls Kinosessel standen, womit das Kino an ein Theater, erinnerte. Eine Kinokarte kostete dort fünf Euro, dienstags, am Kinotag, sogar nur drei Euro. Jeden Montagabend gab es eine Sneak Preview, also einen neuen Kinofilm, von welchem die Zuschauer allerdings noch nicht wussten, um welchen Film es sich handelt, bis er anfing. 2008 musste das Kino seinen Betrieb dann einstellen. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2