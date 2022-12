Feuerwerkskörper verursacht Brand in Dieburger Schule

Dieburg. Ein Feuerwerkskörper hat am Abend in Dieburg Schaden in einer Schule angerichtet. Wie die Polizei berichtete, hatten gegen 19 Uhr Passanten die Flammen gemeldet. Unbekannte hätten vermutlich einen oder mehrere Feuerwerkskörper durch einen Briefschlitz an dem Schulhaus geworfen. Darauf fing ein Tannenbaum im Foyer Feuer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1