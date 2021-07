Feuerwehren auf dem Weg in die Unwettergebiete in NRW

Kreis Bergstraße. Im Westen von Deutschland haben Unwetter mit Starkregen an vielen Orten zu einer Katastrophenlage geführt. Auch Einheiten aus dem Kreis Bergstraße werden in die Krisengebiete entsandt, um Hilfe zu leisten. Der Katastrophenschutz des Kreises hat hierzu am Freitagvormittag (15.07.) den Einsatzbefehl aus Wiesbaden erhalten. Die Einsatzkräfte sind am späten Freitagnachmittag ausgerückt. Einsatzort wird der Regierungsbezirk Köln sein.

Insgesamt werden aus dem Kreis Bergstraße 34 Einsatzkräfte eingesetzt sowie Fahrzeuge des Katastrophenschutzes und der kommunalen Gefahrenabwehr: Führungsfahrzeug Kreis Bergstraße, zwei Löschfahrzeuge der Feuerwehren der Stadt Heppenheim, ein Gerätewagen Logistik der Feuerwehr Bensheim, ein Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Löschwasserversorgung der Feuerwehr Lorsch, ein Gerätewagen Logistik mit Beladung Hochwasserschutz der Feuerwehr Hofheim, ein Rettungswagen der Johanniter-Unfall-Hilfe zum Eigenschutz der eingesetzten Kräfte.

Landrat Christian Engelhardt verabschiedete die Einsatzkräfte in Bensheim und wünschte allen gutes Gelingen und eine sichere Heimkehr.