Feuerwehr sammelt Altpapier in Einhausen

Einhausen. Am heutigen Samstag, 26. Februar, sammelt der Förderverein der Feuerwehr in Einhausen Altpapier. Die Vereinsmitglieder werden ab 9.30 Uhr im Ortsbereich unterwegs sein, um alle ausgedienten Papierbündel abzuholen. Die Bevölkerung wird gebeten, die Gebinde in möglichst handlicher Größe rechtzeitig und gut sichtbar auf den Bürgersteigen bereitzulegen.

Die Helfer bitten darum, ausschließlich Papier bereitzustellen. Ausnahmen werden nur bei Kartonagen gemacht, die als Verpackung von Zeitungen und anderen Papieren dienen. Bündel aus reinen Kartonagen können nach Angaben der Feuerwehr nicht mitgenommen werden. Sollte es regnen, wird darum gebeten, das Papier vor der Witterung zu schützen.

Pandemiebedingt wird die Sammlung in kleineren Gruppen ausgeführt, um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten.