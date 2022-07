Bensheim. Ein brennender Staubsauger sorgte am Freitagabend für einen größeren Einsatz der Bensheimer Feuerwehr. Das Haushaltsgerät fing in einem Gebäude in der Richard-Wagner-Straße Feuer. Durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte konnte Schlimmeres verhindert werden. Neben den Brandbekämpfer, die mit 18 Mann ausrückten, waren Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Der Einsatz sorgte in der Seitenstraße zwischen AKG und Heinrich-Metzendorf-Schule für einigs Aufsehen.

