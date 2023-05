Feuerwehr für Kinder und Jugendliche

Liebe Kinder, gerade habe ich gelesen, dass die Jugendfeuerwehren in Einhausen und Schönberg dieses Jahr 50 Jahre alt werden. Das ist eine tolle Sache, denn bei der Jugendfeuerwehr kann man viel Spaß haben und eine Menge lernen.

Ab acht Jahren kann man schon bei manchen Jugendfeuerwehren mitmachen. Dort trefft ihr dann Kinder und Jugendliche in eurem Alter, die genau so interessiert an der Arbeit der Feuerwehr sind wie ihr.

Bei der Jugendfeuerwehr lernt ihr eine Menge verschiedener Sachen. Ihr lernt zum Beispiel, wie die Feuerwehr bei einem Einsatz vorgeht und welche Schritte dabei berücksichtigt werden. Das Wissen wird dann in spannenden Übungen mit Schläuchen und Wasser umgesetzt.

Das Ganze ist so nah wie möglich an der Realität, damit die Kinder aus der Jugendfeuerwehr schon einmal darauf vorbereitet werden wie es ist bei der richtigen Feuerwehr zu sein.

Das ist sehr wichtig, denn nur wenn genügend Menschen freiwillig bei der Feuerwehr bleiben, sind wir vor der Gefahr des Feuers sicher. Aber natürlich wird zwischen den Übungen auch gespielt, gelacht und Spaß gehabt. fw

Info: Den Podcast zu den Kindernachrichten findet ihr jede Woche unter www.bergstraesser-anzeiger.de oder bei eurem Lieblings-Podcast-Anbieter.