Feuerwehr befreit Jugendlichen aus Schließfach

Frankfurt. Die Frankfurter Feuerwehr hat in der Nacht zum Mittwoch einen Jugendlichen aus einem Schließfach in einer Paketstation befreit. Nach den ersten Erkenntnissen habe sich der 15-Jährige wahrscheinlich mehrere Stunden in dem Fach befunden, sagte eine Polizeisprecherin. Er sei durchgefroren, jedoch nicht verletzt gewesen. Ein Zeuge hatte mitten in der Nacht die Rufe des Jungen im Stadtteil Höchst gehört und die Rettungskräfte alarmiert. Weitere Informationen teilte die Polizei zunächst nicht mit.

AdUnit urban-intext1