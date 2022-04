Feuer vernichtet Lagerhalle - 50 000 Euro Schaden

Frankfurt. In Frankfurt ist die Lagerhalle einer Gärtnerei in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Feuerwehr wurde die Halle genutzt, um dort unter anderem Dämmmaterial zu lagern. Deshalb habe sich während des Brandes am Samstagabend eine große schwarze Rauchsäule entwickelt, die im Stadtteil Oberrad weithin zu sehen war. Die Feuerwehr war mit 49 Kräften im Einsatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50 000 Euro. Zur Brandursache machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

