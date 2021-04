Liebe Kinder, bestimmt haben manche von euch den Traum, selbst einmal bei der Feuerwehr dabei zu sein. Um die Feuerwehr dreht sich heute auch alles auf unserer Bensheim-Seite. Wusstet ihr, dass die Geschichte der Feuerwehr bis in die Römerzeit zurückgeht? In Deutschland sind viele Wehren um das Jahr 1848 entstanden. Aber was machen Feuerwehrleute eigentlich?

Klar, Feuer löschen und Leben retten! Dazu gehört aber noch viel mehr. Sie sind nach Stürmen im Einsatz, um abgeknickte Äste und umgefallene Bäume zu entfernen. Auch, wenn nach einem Unfall Öl ausläuft und die Straße zur gefährlichen Rutschbahn wird, ist die Feuerwehr vor Ort. Nach Autounfällen helfen Feuerwehrleute Menschen, die in den Wracks eingeklemmt sind. Außerdem können sie Erste Hilfe leisten. Auch Tiere befreien sie aus Notsituationen und bringen sie nach Hause. Nach starkem Regen oder Überschwemmungen hat die Feuerwehr Geräte, die das Wasser aus Gebäuden nach draußen befördern. Das Team muss Tag und Nacht bereit sein und gut zusammenarbeiten. Feuerwehrleute lernen nie aus: Es gibt regelmäßig Übungsdienste und Weiterbildungen. Und auch, wenn kein Einsatz ist, halten sie die Feuerwehrwagen, Gebäude, Schutzausrüstungen und Geräte instand. Denn keiner weiß, wann der nächste Anruf bei der 112 eingeht.

Das hört sich spannend an? Dann fragt bei euch mal bei den Löschzwergen oder der Jugendfeuerwehr nach, ob ihr helfen könnt. Euer Fred Fuchs ssr