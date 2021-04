Feuer in Scheune ausgebrochen - Brand mittlerweile gelöscht

Biblis. in Nordheim ist am frühen Morgen in einer Scheune ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Mittlerweile wurde der Brand durch die Feuerwehr gelöscht.

Die Meldung sei bei der Rettungsstelle gegen 3.20 am frühen Morgen eingegangen, so ein Sprecher des Polizeiräsidiums Südhessen. Personen seien bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen. Die Scheune sei vollständig abgebrannt. Der Sachschaden belaufe sich auf mindestens eine Million Euro. In der Scheune seien neben landwirtschaftlichen Geräten auch drei Traktoren, Futter und Düngemittel gelagert gewesen. Noch nicht geklärt ist die Frage nach mehreren Hundert Hühnern, die vor Ort gewesen sein sollen. Ob sich diese Hühner zum Zeitpunkt des Brands in der Scheune selbst oder einem Freilauf außerhalb befanden, ist noch nicht bekannt. Laut Polizeisprecher steht aktuell nicht fest, ob die Hühner von dem Brand erfasst wurden.

Die Scheune sei freistehend und befindet sich inmitten von Feldern fernab des Ortskerns, so der Polizeisprecher. Deshalb habe für andere Personen keine Gefahr bestanden.

90 Kräfte der Feuerwehr und Polizei, sowie ein Rettungswagen waren im Einsatz.

