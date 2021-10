Feuer in Küche in Biblis / Nachbar trägt bettlägerige Bewohnerin ins Freie

Hilfe. Bei einem Küchenbrand in Biblis hat ein Nachbar eine bettlägerige Bewohnerin aus einem Einfamilienhaus in Sicherheit gebracht. Der Mann trug die 84-Jährige ins Freie und habe durch sein "beherztes Eingreifen" wohl Schlimmeres verhindert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau und ihre 37 Jahre alte Pflegekraft kamen nach dem Brand am Donnerstagabend mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der 34 Jahre alte Nachbar blieb unverletzt.

Anwohner hatten Rauch und Feuer an dem Haus gemeldet. Bei dem Brand sei die Küche komplett zerstört worden, Fenster waren geborsten, hieß es. Die Schadenshöhe war den Angaben zufolge am Freitag noch unklar. Die Brandursache werde noch ermittelt. Es gebe bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.