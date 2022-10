Heppenheim. Vor 175 Jahren, am 10. Oktober 1847, fand im Gasthof zum „Halben Mond“ die Heppenheimer Versammlung statt, bei der Landtagsabgeordnete verschiedener deutscher Staaten in Heppenheim zusammenkamen, um über die politischen Verhältnisse innerhalb des Deutschen Bundes zu beraten.

Eine Festwoche der Stadt Heppenheim vom 9. bis 16. Oktober 2022 erinnert an dieses bedeutsame Ereignis. Interessierte haben die Möglichkeit, an einer Vielzahl von Veranstaltungen, wie Ausstellungen, Vorträgen und Führungen, teilzunehmen und sich durch die Erinnerung an die Geschehnisse der Revolution 1848/49 die heutigen demokratischen Werte zu vergegenwärtigen und diese zu reflektieren. Die Teilnahme an den Veranstaltungen im Rahmen der Festwoche ist kostenlos.