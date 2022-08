Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kurmainzer Amtshof Festspiele Heppenheim: Ein finaler Höhepunkt auf dem Rummelplatz der Liebe

Am letzten Tag der Heppenheimer Festspiele wartete ein finaler Höhepunkt - und das in mehrfacher Hinsicht. Der szenische Liederabend mit Elinor Stromberger musste zwar aufgrund mehrerer Covid-Erkrankungen im Ensemble um zwei Wochen nach hinten verlegt und aus organisatorischen Gründen am Sonntag als Matinée nachgeholt werden.