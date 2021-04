Festnahmen nach Überfällen am Bahnhof

Bergstraße. Zwischen Ende März und Mitte April ereigneten sich in Lampertheim im Bereich des Bahnhofs insgesamt vier Überfälle, bei denen Geschädigte von Unbekannten attackiert und bestohlen wurden.

Im Rahmen intensiver Ermittlungen des für Straßenkriminalität zuständigen Kommissariats 35 der Heppenheimer Kriminalpolizei erhärtete sich nun ein Tatverdacht gegen fünf junge Männer im Alter zwischen 15 und 19 Jahren aus Lampertheim.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkten die Ermittler richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der fünf jungen Männer, die am Mittwoch umgesetzt wurden. In den Wohnungen der Tatverdächtigen, die die Überfälle nach gegenwärtigem Ermittlungsstand der Polizei in wechselnder Besetzung begangen haben sollen, fanden die Ordnungshüter diverse Gegenstände wie beispielsweise mutmaßlich bei der Tat getragene Kleidungsstücke. Die gefundenen Teile stufen die Beamten als „beweiserheblich“ ein. Die Verdächtigen wurden zunächst vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die fünf jungen Männer werden sich nun in Ermittlungsverfahren wegen der Raubdelikte zu verantworten haben. pol