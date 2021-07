Festnahme nach Farbschmierereien

Lampertheim. Nachdem ein Zeuge am frühen Freitag in Lampertheim eine Vierergruppe dabei beobachtet hat, wie diese in der Alfred-Delp-Straße/ Ecke Rosenweg und im Bereich Lampertheimer Straße/ Kinderspielplatz rote Farbe versprühte, konnte die verständigte Polizeistreife um kurz nach 1 Uhr die vier tatverdächtigen Personen im Alter von 18 und 22 Jahren vorläufig für die Anzeigenaufnahme festnehmen. Die verwendeten Farbdosen wurden als Beweismittel sichergestellt. Für die Sachbeschädigungen werden sich die Heranwachsenden demnächst strafrechtlich verantworten müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1