Festnahme nach Drogenfund

Bergstraße. Eine Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim kontrollierte in der Neujahrsnacht gegen 1.45 Uhr am Rande einer Veranstaltung in einem Waldgebiet zwischen Lampertheim und Viernheim einen 41 Jahre alten Mann.

Bei ihm fanden die Ordnungshüter zunächst unter anderem etwa 300 Ecstasy-Pillen. Daraufhin durchsuchten die Beamten auch die Wohnräume des Bergsträßers. Dort stießen die Ordnungshüter dann noch auf weitere circa 5700 Ecstasy Pillen, rund zwei Kilogramm Marihuana und darüber hinaus auch noch auf wenige Gramm Amphetamin.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Den 41-jährigen Verdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln. pol