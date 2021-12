Festnahme nach DNA-Beweis

Bergstraße. Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei einen 21 Jahre alten Mann aus Heppenheim festgenommen, der zahlreiche Straftaten vorgeworfen werden. Der Schlüssel zur Festnahme war für die Ermittler ein DNA-Beweis.

Mitarbeiter des Erkennungsdienstes hatten DNA-Spuren an den unterschiedlichen Tatorten und Gegenständen gesichert. Die Fachleute erkannten dabei schnell, dass ein Spurenverursacher in allen Fällen beteiligt war. Die Person konnte jedoch nicht identifiziert werden.

Die Spur fiel erstmals im Herbst 2020 auf. Ein Mann soll nach dem Ergebnis der Ermittlungen in den frühen Nachtstunden insgesamt drei Raubüberfälle auf unterschiedliche Tankstellen in Lorsch, Lampertheim und Heppenheim verübt haben. Der Täter drohte den Kassierern mit einem Küchenmesser und erbeutete insgesamt rund 1300 Euro. Schnell waren sich die Ermittler nach Einsicht der Überwachungskameras und der Zeugenaussagen sicher, dass es sich immer um denselben Täter handeln musste. Nach dem dritten Überfall wurde Tatkleidung sichergestellt, die daran festgestellte DNA konnte jedoch keiner Person zugeordnet werden.

Im Dezember 2020 tauchte die DNA des Unbekannten in Bensheim nach einem Einbruchdiebstahl in einem Handyladen wieder auf. Rund 30 Smartphones in einem Gegenwert von etwa 10 000 Euro wurden erbeutet. Obwohl zwei der drei Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung festgenommen wurden, war der Gesuchte wieder nicht dabei. Erst im Februar 2021 – nach einer Unfallflucht mit einem Mietwagen in Bensheim –, gewannen die Ermittler erste Hinweise auf die Identität des bis dahin unbekannten Spurenverursachers.

Den Durchbruch erreichten sie, als am 25. Februar 2021 mehrere Männer festgenommen wurden, die im Verdacht stehen, in Lauterbach im Vogelsbergkreis einen Geldautomaten gesprengt zu haben. Am Lenkrad des Fluchtwagens wurde ein DNA-Spurenmuster gesichert, das mit den bereits bekannten Mustern der vorangegangenen Taten übereinstimmte. Und tatsächlich: Der tatverdächtige 21-Jährige, der bis zu diesem Zeitpunkt noch nie polizeilich in Erscheinung getreten war, war der gesuchte Spurenverursacher. Mit Mittätern soll er schon seit längerer Zeit Straftaten begangen haben. Die Tankstellenüberfälle soll er jedoch allein begangen haben. pol