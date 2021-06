Festnahme - Mann machte sich an Autos zu schaffen

Arheilgen. Ein 38 Jahre alter Mann aus Darmstadt hatte offenbar am frühen Mittwochmorgen nichts Gutes im Sinn: Er wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er im Bereich der Bornstraße in Arheilgen mehrere Grundstücke betrat und versuchte, geparkte Autos zu öffnen. Die hierauf gegen 3.30 Uhr alarmierte

Streife stoppte den 38-Jährigen noch vor Ort und stellte bei seiner Durchsuchung Gegenstände sicher, darunter unter anderem ein mobiles Navigationssystem, zu deren Herkunft der Gestoppte keine schlüssigen Angaben machen konnte. So erhärtete sich der Verdacht möglicher Diebstahlsdelikte.

Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Darmstädter mit zur Wache genommen. Dort wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige nach Hause entlassen. Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für sachdienliche Zeugenhinweise zu erreichen.

