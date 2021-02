Bergstraße. Streifenbeamte von der Polizeistation Lampertheim-Viernheim haben in der Nacht zum Dienstag Verkehrskontrollen in Groß-Rohrheim, Bürstadt und Viernheim durchgeführt.

AdUnit urban-intext1

Dabei überprüften die Polizisten in der Zeit zwischen 21 und 3 Uhr mehr als 25 Fahrzeuge. In diesem Zusammenhang endete gegen 2 Uhr für einen 38 Jahre alten Beifahrer in Viernheim die Nacht mit seiner Festnahme.

Ausstehende Zahlung

Bei seiner Überprüfung hatte sich gezeigt, dass gegen den Mann ein Zahlungshaftbefehl, ausgeschrieben von der Staatsanwaltschaft Darmstadt, bestand. Nach Zahlung der Geldstrafe von mehr als 700 Euro wurde der 38-Jährige wieder entlassen.

Der Geruch von Marihuana

Wenige Minuten später, kurz nach 2 Uhr, stoppten die Ordnungshüter ein weiteres Auto im Bereich Bürstadt. Hier schlug den Beamten bei der Kontrolle der Insassen sofort der Geruch von Marihuana entgegen und sie stellten eine geringe Menge Drogen bei dem 19-jährigen Beifahrer sicher. Der junge Mann aus dem Kreis Alzey wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. pol