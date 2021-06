Festival auf Burg Frankenstein fällt doch aus

Woody Feldmann: 15. Juni 2022 (statt 14. Juli 2021). Echoes: 24. Juli 2022 (statt 15. Juli 2021). Mono Inc.: 22. Juli 2022 (statt 16. Juli 2021). Frankenstein Best of Poetry Slam: 19. August 2022 (statt 17. Juli 2021). Fiddler’s Green: 21. Juli 2022 (statt 18. Juli 2021). Monsters Of Liedermaching: 18. August 2022 (statt 19. August 2021). Rudelsingen: 20. August 2022 (statt 21. August 2021). Nosferatu Trio Glyzerin: 21. August 2022 (statt 22. August 2021). The Sweet: bisher kein Ersatztermin.

Weitere Infos: www.frankenstein-kulturfestival.de. red