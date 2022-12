Festgottesdienst zum Kübel-Jubiläum

Bergstraße. An diesem Sonntag, dem zweiten Advent, feiert die Karl-Kübel-Stiftung ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festgottesdienst und anschließendem Festakt unter dem Motto „Familie zählt!“

Mit Weihbischof Bentz

Zu dem ökumenischen Gottesdienst mit Weihbischof Udo Bentz und der stellvertretenden EKHN-Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf lädt die Stiftung alle Interessierten ein. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr in der Kirche St. Georg in Bensheim. Musikalisch wird er vom jungen Vokalensemble der Singschule Bensheim unter der Leitung von Gregor Knop gestaltet.

Anschließend findet im Kultur- und Kongresszentrum Bensheim der Festakt mit geladenen Gästen statt, darunter Hessens Minister für Soziales und Integration, Kai Klose, und als Festredner Professor Norbert Lammert, Bundestagspräsident a.D.

Ziel der am 4. Dezember 1972 von dem Unternehmer Karl Kübel (1909-2006) gegründeten Stiftung ist die Stärkung von Familien im In- und Ausland, damit Kinder gut aufwachsen und sich entfalten können. In der frühkindlichen Entwicklung entdeckte der Stifter die Basis sowohl für die eigene Entwicklung eines Menschen als auch für die Gesellschaft. red