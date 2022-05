Festgeklebte Aktivisten

Heidelberg. Zum wiederholten Mal haben sich Aktivisten der selbst ernannten „letzten Generation“ auf einer für Pendler wichtigen Straße der Region festgeklebt und damit für reichlich Ärger unter Autofahrern und schwere Verkehrsbehinderungen gesorgt. Diesmal erneut in Heidelberg. Einer der Aktivisten, die mit Straßenblockaden eine radikale Klimapolitik fordern, hatte in einem Interview im BA eine Aktion angekündigt, nicht aber den Ort genannt.

Wie die Polizei mitteilt, begann die Blockade der B 37 am Ortseingang im Heidelberger Stadtteil Bergheim gegen 7.30 Uhr. Insgesamt blockierten elf Personen die Straße an der Abfahrt in Richtung Vangerowstraße (sechs, davon vier angeklebt) und in Richtung Bergheimer Straße in Höhe Yorkstraße (fünf, davon vier angeklebt).

Verdacht der Nötigung

Die mit Sekundenkleber auf dem Asphalt festgeklebten Hände der Personen wurden mit einem Lösungsmittel gelöst. Die Personen wurden zunächst vorläufig festgenommen und nach den Erstmaßnahmen (zweifelsfreie Identitätsfeststellungen, Belehrungen, gegebenenfalls Vernehmungen, erkennungsdienstliche Behandlung) wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wegen des Verdachts, gegen das Versammlungsgesetz verstoßen zu haben sowie wegen des Verdachts der Nötigung sind die Ermittlungen durch das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg aufgenommen. Insgesamt waren rund 50 Polizeibeamte zur Lagebewältigung sowie zur Sperrung und Umleitung des Verkehrs im Einsatz.

Wegen der Blockade kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen. Der Rückstau auf der A 5 aus den Richtungen Frankfurt und Karlsruhe betrug in der Spitze jeweils fünf Kilometer. Auf der A 656 aus Richtung Mannheim staute sich der Verkehr über das Heidelberger Kreuz hinaus bis Mannheim-Friedrichsfeld. Gegen 9.45 Uhr waren die Straßen wieder frei. red