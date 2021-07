Ferienbeginn sorgt für höhere Passagierzahlen am Rhein-Main-Flughafen

Frankfurt. Mit dem Ferienbeginn in Hessen steigen am Wochenende die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen. Wie ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport mitteilte, ist mit einem Anstieg auf 115 000 bis 120 000 Fluggästen sowohl am Samstag als auch am Sonntag zu rechnen. Das Unternehmen spricht von etwa 1000 Flugbewegungen täglich. "Wir gehen davon aus, dass die Zahlen an den kommenden Wochenenden auf diesem Niveau bleiben, da auch in weiteren Bundesländern die Sommerferien beginnen", fügte der Sprecher hinzu.

An den zurückliegenden Wochenenden habe die Zahl der Fluggäste täglich hingegen noch bei etwa 100 000 Passagieren gelegen, sagte er weiter. Der Betrieb in Frankfurt erreicht zurzeit etwa 50 Prozent des Ferienverkehrs im Vor-Corona-Jahr 2019. Damals seien täglich 230 000 bis 240 000 Passagiere an Wochenenden geflogen.