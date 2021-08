Fensterscheibe eingeschlagen / Einbruch in Einfamilienhaus

Lampertheim-Hofheim. Ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro haben Kriminelle nach einem Einbruch in ein Haus in der Nordheimer Straße in Hofheim angerichtet. Am Samstagvormittag (21.08.) ist die eingeschlagene Fensterscheibe entdeckt worden, durch die die Täter ins Innere gelangt sind. Was alles gestohlen wurde, muss noch erhoben werden. Die Tatzeit dürfte nach ersten Ermittlungen bis zum Donnerstag (19.08.) zurückliegen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/ 22) wird die Ermittlungen fortsetzen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

