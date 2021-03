  Fenster durch Luftdruckgeschoss beschädigt

Pfungstadt. Nachdem in Pfungstadt das Fenster eines Wohnhauses in der Pfungstädter Straße am Sonntagabend (21.03.) durch ein Luftdruckgeschoss beschädigt wurde, konnte die Polizei einen 57-jährigen Tatverdächtigen ermitteln.

Gegen 18 Uhr war die Polizei über die Beschädigung im Fenster informiert worden. Bei dem Geschoss soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge um eine Softair-Kugel gehandelt haben. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen geriet ein 57-jähriger

Tatverdächtiger in den Fokus der Beamten, bei dem die Ordnungshüter in diesem Zusammenhang ein Luftdruckgewehr und entsprechende Munition sicherstellten. Am Fenster entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Der 57 Jahre alte Tatverdächtige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und der Sachbeschädigung verantworten müssen.