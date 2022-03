Felix Fischer und Sven Hagenberger

„Beratungspersonen im Feld Bildung, Beruf und Beschäftigung“ – diesen Titel dürfen Sven Hagenberger (links) und Felix Fischer, Projektmanager im Unternehmerservice der Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB), bis Ende 2024 tragen: Kürzlich haben sich die beiden, die als Bildungscoaches die Unternehmen und deren Beschäftigte in der Wirtschaftsregion Bergstraße und im Odenwaldkreis beraten, vom Verein Weiterbildung Hessen für ihre Tätigkeit zertifizieren lassen. Der über mehrere Monate andauernde Prozess umfasste mehrtägige Seminare, eine schriftliche Ausarbeitung und eine mündliche Präsentation.

Anreize zur Qualifikation

Mit dem Projekt Bildungscoach, das die WFB gemeinsam mit Neue Wege Kreis Bergstraße durchführt, sollen sowohl für Betriebe als auch für Beschäftigte Anreize zur Qualifikation geschaffen werden. Im Fokus stehen individuelle Beratungen zu beruflicher Weiterbildung und Nachqualifizierungsmöglichkeiten.

2 Bilder © WFB

So wird beispielsweise der Qualifizierungsstand von Mitarbeitern festgestellt, die Mitarbeiter und die Unternehmen werden in der Umsetzungsphase begleitet und werden beraten zu monetären Fördermöglichkeiten. Zudem „motivieren wir kleine und mittlere Betriebe sowie ihre Beschäftigten für die berufliche Weiterbildung und vieles mehr“, so Fischer.

Vorteile für beide Seiten

Und Hagenberger ergänzt: „Das Projekt hat zahlreiche Vorteile“ – für Arbeitnehmer sowie für die Unternehmen gleichermaßen: „Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mehr (Aufstiegs-)Chancen und erhalten eine höhere Bestätigung im Beruf. Firmen erhalten hochmotiviertes Personal und gewinnen an Wettbewerbsstärke.“

Die WFB fungiert dabei als offizielle Beratungsstelle der Initiative „Pro Abschluss“ des Landes Hessen. Diese unterstützt Beschäftigte dabei, einen qualifizierten Abschluss nachzuholen, wenn diese in einem Beruf tätig sind, ohne den entsprechenden Berufsabschluss zu besitzen.

Kontaktmöglichkeiten

Wer einen Beratungstermin vereinbaren möchte, wendet sich an Felix Fischer, Projektmanager im WFB-Unternehmerservice sowie Bildungscoach für die Wirtschaftsregion Bergstraße und den Odenwaldkreis (E-Mail: felix.fischer@wr-bergstrasse.de, Telefonnummer 06252 / 6892950), oder Sven Hagenberger, Projektmanager im WFB-Unternehmerservice/Kooperationsprojekt Neue Wege sowie Bildungscoach für die Wirtschaftsregion Bergstraße und den Odenwaldkreis (E-Mail: sven.hagenberger@wr-bergstrasse.de, Telefonnummer 06252 / 6892940). red

Info: www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de

