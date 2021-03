Großer Wahltag ist am Sonntag, 14. März, an der Bergstraße. Etwa 213 000 Wahlberechtigte im Kreis sind bei der hessischen Kommunalwahl dazu aufgerufen, in den Wahllokalen oder per Brief ihre Stimmen abzugeben.

Die Wähler können dabei wesentlich mehr Kreuze machen als etwa die beiden, die sie bei der Bundestagswahl in die Kreise auf der rechten Seite der Zettel malen. Im folgenden eine

...