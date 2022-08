FDP stellt sich hinter die Landkreise

Bergstraße/Wiesbaden. Im Streit zwischen den Landkreisen und dem hessischen Sozialministerium um die Bearbeitung von Verdienstausfallentschädigungen wegen Corona-Infektionen (wir berichteten) wendet sich die hessische FDP-Landtagsfraktion an Ministerpräsident Boris Rhein (CDU).

Landrat Christian Engelhardt und seine Gesundheitsdezernentin Diana Stolz sowie Vertreter anderer Kreise hatten kritisiert, dass das Land die Zuständigkeit für die Entschädigungen Tausender unbearbeiteter Fälle den Kreisen zurückgeben will. „Der Streit um Zuständigkeiten auf dem Rücken der Kommunen muss beendet werden. Die Gesundheitsämter in den Landratsämtern sind derzeit erheblich belastet und können ihren üblichen Aufgaben wie etwa den Schuleingangsuntersuchungen nicht nachkommen. In dieser Situation ist eine bürokratische Mehrbelastung durch das Land nicht hinnehmbar“, sagt der kommunalpolitische Sprecher der FDP, Jörg-Uwe Hahn, Vizepräsident des Hessischen Landtags und ehemaliger Justizminister.

Ebenso sieht dies der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Yanki Pürsün: „Die vom Sozialminister angestrebte Rückübertragung ist absolut sachwidrig. Zumal das Land ja gerade dabei ist, ein Landesgesundheitsamt zu bilden. Die Gesundheitsämter brauchen jedenfalls weiterhin ihre Kapazitäten anderweitig.“ red