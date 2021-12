FDP stellt sich gegen höhere Kreisumlage

Bergstraße. Der Bergsträßer Kreistag trifft sich am kommenden Montag, 13. Dezember, zu seiner letzten Sitzung des Jahres 2021. Sie findet ab 11 Uhr in der Bensheimer Weststadthalle statt. Eines der beherrschenden Themen wird der Kreishaushalt für 2022 samt Investitionsprogramm sein. Erstmals seit mehreren Jahren wird mit einem Defizit statt mit einem Überschuss geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Rücklagen besser ausschöpfen“

Reibereien dürfte es vor allem um die geplante Erhöhung der Kreisumlage gehen, die die Städte und Gemeinden an den Kreis zahlen müssen. Die FDP hat einen Änderungsantrag angekündigt, nach dem der Satz für die Umlage so bleiben soll, wie er ist. Auch ohne eine Steigerung des Satzes erhalte der Kreis mehr Geld aus den 22 Kommunen als bisher, heißt es im Änderungsantrag, die Grundlagen für die Abgabe – Steuerkraft und Zuweisungen vom Land Hessen – hätten sich erhöht. Zudem schöpfe der Kreis Rücklagen nicht genügend aus, es seien nicht ausreichend Sparbemühungen aus eigener Kraft ergriffen worden, argumentieren die Liberalen.

Bereits vor der Haushaltsberatung wird der Kreistag Mitglieder für eine neue Mobilitätskommission bestimmen. Diese Kommission wird gemäß des schwarz-grünen Koalitionsvertrags gebildet, Fahrgastbeirat und Verkehrskommission sollen in ihr aufgehen. Auch die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Schule und Gebäudewirtschaft sowie für das Jobcenter Neue Wege stehen auf der Tagesordnung.

Personalien in der Kreisspitze

Nach der Haushaltsberatung stehen noch Beratungen über den Medienentwicklungsplan für die Schulen an. Im Anschluss geht es um Personalien in der Kreisspitze. Die Amtszeit der Ersten Kreisbeigeordneten Diana Stolz endet am 4. Juli kommenden Jahres, so dass es zu entscheiden gilt, wie die Stelle künftig besetzt werden soll. Der Kreistag Stolz ein halbes Jahr vor dem Ende der Amtszeit, also ab Anfang dem kommenden Januar, wiederwählen. Alternativ kann er Ausschüssen die Aufgabe übertragen, die Kreisbeigeordnetenwahl vorzubereiten. In diesem Fall müsste die Stelle ausgeschrieben werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das letztgenannte Verfahren soll bei der Besetzung der Stelle des zweiten Kreisbeigeordneten angewendet werden, auch dazu gibt es einen Tagesordnungspunkt. Der jetzige Kreisbeigeordnete Karsten Krug SPD) hat um seine Abberufung gebeten, seine Nachfolge gilt es zu regeln. Ein erster Wahlgang zu seiner Abberufung hat bereits die nötige Zweidrittelmehrheit erzielt. Der zweite Wahlgang soll aber am Montag noch nicht stattfinden, da sich die Fraktionen wegen der Corona-Pandemie darauf verständigt haben, jeweils nur ein Drittel ihrer Abgeordneten zu entsenden. Die schwarz-grüne Koalition will, dass die beiden Kreisbeigeordneten nächstes Jahr zeitgleich gewählt werden. kbw