FDP-Prominenz läutet den Landtagswahlkampf ein

Bergstraße. „Wir kämpfen für die beste Idee der Welt – und das ist die Freiheit!“ Mit seinem Plädoyer für liberale Werte sprach Landtagsabgeordneter Stefan Naas den 60 Besuchern zum Neujahrsempfang aus der Seele. Der 49-jährige promovierte Jurist ist Spitzenkandidat der hessischen FDP für die Landtagswahl am 8. Oktober. Zusammen mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die zugleich den hessischen Landesvorsitz führt, und prominenten Vertretern aus dem Kreis Bergstraße läutete der gebürtige Frankfurter im Schloss Rennhof in Hüttenfeld den Wahlkampf ein.

An diesem Ort sei man richtig, um über „Frieden und Freiheit“ zu sprechen, erklärte Gernot Diehlmann, Vorsitzender der FDP Lampertheim. 1853 von Baron Rothschild erbaut, sei das Schloss ein Jahrhundert später in den Besitz der Litauischen Gemeinschaft übergegangen. Landsleute aus aller Welt hätten gespendet, um eine „neue Heimstatt“ zu schaffen. Heute ist in den Räumlichkeiten ein Teil des Litauischen Gymnasiums untergebracht. 200 Schülerinnen und Schüler aus dem Baltikum, Osteuropa und Deutschland lernen und „wachsen im Geist der europäischen Verständigung auf“, wie Diehlmann betonte.

Was es bedeute, Freiheit zu erkämpfen, habe das litauische Volk besonders am 16. Februar 1991 erfahren. Nach der Loslösung von der Sowjetunion hatten Spezialeinheiten 14 Tote und mehr als 700 Verletzte hinterlassen. „Alle, die glauben, man müsse Russland entgegenkommen und Gespräche anbieten, irren“, meinte der Freidemokrat in Anspielung auf den Ukraine-Krieg. „Frieden ohne Freiheit“ könne es nicht geben, weswegen die FDP nicht nur solidarisch zu den Angegriffenen stehe, sondern auch die „Befindlichkeiten in den baltischen Staaten sehr ernst“ nehme.

Kritik an Schwarz-Grün

Bei der „Frage zwischen Gut und Böse, zwischen Schwarz und Weiß“ habe sich die Partei für „Weiß“ entschieden, sagte auch Spitzenkandidat Stefan Naas. Panzer müssten geliefert werden, gleichzeitig sei es „richtig, sich mit den Partnern abzustimmen“. In der Debatte um Gewalt gegen den Staat zeigte er klare Kante: „Wer Polizisten und Sanitäter angreift, greift uns alle an.“

Unzufrieden ist der langjährige Bürgermeister von Steinbach im Taunus mit der schwarz-grünen Landesregierung. Nicht Ministerien gelte es aufzustocken, sondern die Polizei. Notwendig sei eine „leistungsfähige und digitale Verwaltung“. Wichtig sei die kommunale Selbstverwaltung. „Freie Kommunen in einem freien Staat“ bedeute, dass mehr Geld bei den Gemeinden belassen und „weniger umverteilt“ werde. Dass das Handwerk gestärkt werden müsse, verdeutlichte Naas anhand von Zahlen: Auf einen ausgebildeten Bäcker kämen im Jahr zehn Juristen und 45 Betriebswirte. „Halten Sie sich Ihren Dachdecker warm“, lautete sein Ratschlag. Hessenweit befänden sich Gründungen und Start-ups im Abwind, konstatierte der Politiker, Veranstaltungen mit Strahlkraft wie die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) seien abgewandert. Maßgeblich verantwortlich aus Sicht der FDP: Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. „Die Grünen haben Schiene, Radwege und Straßen nicht ausgebaut und mögen auch den Flughafen nicht“, so der Vorwurf. Für die FDP hat der Verbrenner indes Zukunft – synthetischer Kraftstoff stand abgefüllt auf dem Rednerpult.

Offenheit für neue Technologien forderte auch Bettina Stark-Watzinger. Unter dem Beifall des Bundestagsabgeordneten und FDP-Kreisvorsitzendem Till Mansmann, des Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Christopher Hörst, und Hessen-Generalsekretär Moritz Promny nahm sich die Bundesbildungsministerin die „Letzte Generation“ zur Brust: Hinter vorgeblicher Moral verberge sich oft eine autoritäre Gesinnung. „Ich will Verbote“ sei für die Herausforderungen dieser Zeit keine Lösung. Der Vorschlag der Ministerin: „Weniger kleben, mehr machen!“ /sm