FDP lehnt ausgehandelten Koalitionsvertrag ab

Frankfurt. Die FDP hat in Frankfurt den mit den Grünen, der SPD und der Volt-Partei ausgehandelten Koalitionsvertrag abgelehnt. Der Kreisverband beschloss am Mittwoch mit einer knappen Mehrheit von 80 zu 78 Stimmen einen Änderungsantrag. Kritikpunkte an dem Einigungspapier der geplanten "Ampel Plus"-Stadtregierung waren nach Angaben von FDP-Kreisvorsitzendem Thorsten Lieb vor allem die künftige Verkehrs- und Finanzpolitik. Ursprünglich war damit gerechnet worden, dass alle vier Parteien dem Vertrag bis Mittwochabend zustimmen.

Lieb bezeichnete am Donnerstag den Beschluss als "Angebot einer Schlussverhandlungsrunde" und kündigte an, schnellstmöglich wieder auf die Koalitionspartner zuzugehen. Die geplante Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt hatte den 223 Seiten zählenden Vertrag mit der Überschrift "Ein neues Frankfurt gestalten" nach wochenlangen Verhandlungen erst am vergangenen Freitag vorgestellt.