FDP lädt zu Sommerfest

Bergstraße. Der Bezirksverband Südhessen-Starkenburg der FDP macht auf sein Sommerfest aufmerksam, das am kommenden Sonntag, 29. August, ab 11.30 Uhr im Biergarten des Forsthauses Jägersburger Wald (Außerhalb 6) in Einhausen stattfindet. Till Mansmann – Bezirksvorsitzender der FDP Südhessen-Starkenburg, Bundestagsabgeordneter und Kandidat der Bergsträßer Liberalen für die Bundestagswahl am 26. September – lädt dazu Parteifreunde und interessierte Bürger ein.

Außerdem stehen beim Wahlkampfauftakt der FDP als Gesprächspartner zur Verfügung: Europa-Abgeordnete Nicola Beer (Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments), Bundestagsabgeordneter Otto Fricke (Haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion) sowie Landtagsabgeordneter Moritz Promny (Generalsekretär der FDP Hessen). Till Mansmann erklärt: „Deutschland braucht einen Neustart. Wir Freien Demokraten wollen, dass unser Land moderner, digitaler und freier wird. Wir glauben an das große Potenzial unseres Landes. Daran, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit innovativ und nachhaltig lösen müssen. Dafür sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen.“

Wer an dem Sommerfest teilnehmen möchte, muss gemäß der 3 G-Regel geimpft, genesen oder getestet sein und sich bis Freitag, 27. August, mit dem Betreff „Südhessenfest“ per E-Mail an: corinna.helfert@fdp-bergstrasse.de angemeldet haben. Vor Ort werden die Anwesenden registriert, um im Infektionsfall eine Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt zu ermöglichen. red