Zum Heringsessen am Aschermittwoch trafen sich Bergsträßer Liberale in Heppenheim im „Goldenen Engel“ am Marktplatz. Unser Bild zeigt von links Lisa-Marie Blumenschein, Gottlieb Ohl, Burkhard Vetter, Till Mansmann, dem Restaurantchefin Marianne Bräutigam gerade das Essen serviert, und Christopher Hörst.

© Thomas Zelinger