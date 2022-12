FDP: Begriff „Wende“ nicht inflationär nutzen

Bergstraße. Seit Anfang des Monats steht fest: Die hessischen Liberalen gehen mit Stefan Naas an der Spitze in den Landtagswahlkampf 2023. Der Kandidat präsentiert sich als Vertreter der Kommunen und strebt ganz offen das Amt des Wirtschaftsministers an. Stiche gegen den amtierenden Minister Tarek Al-Wazir (Grüne) waren auch bei seinem Auftritt in Heppenheim keine Seltenheit. Im Marstall sprach der 49-Jährige beim Heppenheimer Symposion der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung über die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart.

Gut 30 Gäste kamen in den Kurmainzer Amtshof, der 1948 Schauplatz der Gründung der Freien Demokratischen Partei war. Der spätere Bundespräsident Theodor Heuss wurde hier zum ersten Parteivorsitzenden gewählt. Von 2009 bis 2018 war Nass Bürgermeister seiner Heimatstadt Steinbach (Taunus) und wurde dort 2015 mit mehr als 87 Prozent in seinem Amt bestätigt. Seit Januar 2019 sitzt er im Landtag.

Kommunalpolitik ist für ihn aber nach wie vor die Königsdisziplin auf der politischen Bühne. „Denn man muss den Ort genau kennen, an dem man aktiv ist.“ Zudem würden auf dieser Ebene alle für den Bürger wirklich relevanten Themen behandelt. Auch die Flüchtlingsproblematik sei letztlich vor Ort gemanagt worden und nicht etwas in Berlin oder gar in Brüssel.

Kritik an Tarek Al-Wazir

Im Gespräch mit der hauptberuflichen Moderatorin Anja Muhle – Vorsitzende des FDP-Kreisverbands im niedersächsischen Vechta – klopfte Stefan Naas klassische liberale Themen wie Wirtschaft, Bildung und Freiheit ab. „Was jetzt zu tun ist“, lautete der programmatische Titel der Veranstaltung. Dass der aktuell häufig gebrachte Begriff „Zeitenwende“, der gerade erst von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2022 gekürt worden ist, zurecht auf dieses Podium gehoben wurde, kann der promovierte Jurist durchaus nachvollziehen. Der Begriff steht im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und wurde unter anderem von Bundeskanzler Olaf Scholz aufgegriffen und geprägt.

Dennoch warnte der Fraktionssprecher für Wirtschafts-, Industrie- und Arbeitsmarktpolitik im Landtag vor einem inflationären Gebrauch des Wörtchens Wende, das ja auch in Bezug auf die Dynamik auf dem Energie- oder dem Mobilitätssektor gerne in den Mund genommen wird. Werde es zu häufig genutzt, verliere es an Qualität und verwässere in seiner Bedeutung, so der Spitzenkandidat, der bereits in den Jahren 2006 bis 2008 am Finanzministerium in Wiesbaden gearbeitet hat, bis 2009 war er unter anderem Parlaments- und Kabinettsreferent unter dem damaligen FDP-Wirtschaftsminister Dieter Posch.

Jetzt peilt der Vater einer neunjährigen Tochter die Nachfolge an. Tarek Al-Wazir habe vieles falsch gemacht und verpasst, betont er. Beispielhaft nannte er den zögerlichen Ausbau des Schienennetzes und fehlende Investitionen in marode Straßen. Fast die Hälfte der Straßen in Hessen seien sanierungsbedürftig, dies habe Hessen Mobil selbst so analysiert. Diese Infrastruktur sei für den Wirtschaftsstandort Hessen aber elementar, um dauerhaft ökonomisch stabil zu bleiben.

Beispiel Fernbahntunnel

Beispielhaft nannte er den vorgeschlagenen Fernbahntunnel in Frankfurt, der zu erheblichen Verbesserungen auch für den Regional- und Nahverkehr führen würde. Ein solches Konzept könne den Hauptbahnhof besser in die Stadt und ihre Infrastruktur integrieren und dabei das zu erwartende wachsende Verkehrsaufkommen im Umfeld bedienen. ICE könnten Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet dann schneller durchqueren. Die Deutsche Bahn hat die Planungsarbeiten für das 3,6-Milliarden-Euro-Vorhaben ausgeschrieben. „Das wäre ein Jahrhundertprojekt für ganz Hessen“, betonte Naas in Heppenheim. Der Frankfurter Kopfbahnhof sei momentan für rund 60 Prozent aller Bahn-Verspätungen ursächlich.

Von der Verkehrs-Peripherie wechselte er zur politischen Mitte. Diese müsse wieder gestärkt werden, um die linken und rechten Randbereiche kontrollieren zu können. Wenngleich sich die AfD gerade „selbst zerlegt“, so müsse man doch davon ausgehen, dass die Partei durch mehrere Austritte des konservativ-bürgerlichen Lagers künftig weiter nach rechts rücken wird. Auf der anderen Seite stünden die Linkspartei und die Grünen, in denen der Liberale ebenfalls hohe linke Tendenzen erkennt. Eine Regierungsbildung in der Mitte ohne die FDP sei daher undenkbar.

„In einer komplizierten Welt gibt es keine einfachen Antworten“, so der Landtagsabgeordnete im Kurmainzer Amtshof über radikale und populistische Strömungen in Deutschland und Hessen. Eine gute Bildung sei die Voraussetzung, um Dinge richtig einordnen zu können. Dass in Hessen rund 4000 Lehrer fehlen, sei ein Armutszeugnis.

Birgit Grüner vom Liberalen Forum Heppenheim begrüßte die Gäste, darunter auch den Bergsträßer Bundestagsabgeordneten Till Mansmann.