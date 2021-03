Bergstraße. Dass der Amtsinhaber auch künftig der Landrat des Kreises Bergstraße sein wird, diese Nachricht kam für die Parteispitzen von Bergsträßer SPD, Grünen und aus den eigenen Reihen der CDU nicht überraschend.

Marius Schmidt, Vorsitzender der Bergsträßer SPD, gratulierte Christian Engelhardt zum Sieg und wünschte ihm „ein glückliches Händchen. In den vergangenen fünf Jahren haben wir bereits professionell zusammengearbeitet und werden ihn auch weiterhin konstruktiv und am Wohl des Kreises orientiert begleiten. Wenn es sein muss, auch kritisch, aber kollegial“, so Schmidt.

Überrascht habe ihn das Ergebnis jedoch nicht: „Engelhardt war der Favorit, das hat sich auch bei Klickzahlen von Beiträgen im Internet bemerkbar gemacht.“ Außerdem, so Schmidt, habe sich der alte und neue Landrat in Zeiten der Pandemie „ein Image aufgebaut, das sich sicher auch in einigen Stimmen ausgezahlt hat.“ Karsten Krug habe einen engagierten Wahlkampf geführt, es als Herausforderer in Pandemie-Zeiten aber schwer gehabt, sagte SPD-Landtagsabgeordnete Karin Hartmann. Dennoch sei es ihm gelungen, auch Wähler anzusprechen, die nicht zum klassischen Stammklientel der Sozialdemokraten gehören.

Auch Matthias Schimpf, Sprecher der Bergsträßer Grünen, gratulierte Engelhardt „ganz herzlich zur Wiederwahl“. Die Grünen seien zur konstruktiven Zusammenarbeit bereit. Ausdrücklich bedanke sich die Partei bei ihrer Kandidatin Evelyn Berg dafür, „dass sie sich so im Wahlkampf engagiert hat. Uns war es wichtig, dass wir mit ihr eine eigene Kandidatin stellen – wohl wissend, dass die Herausforderung groß ist und sie als nicht im Hauptamt Tätige im Nachteil ist.“ Auch Schimpf erklärt sich das eindeutige Ergebnis für Engelhardt nicht zuletzt durch die Präsenz des Landrates in der Corona-Pandemie. Das habe dem Amtsinhaber in die Karten gespielt.

„Es ist ein tolles Ergebnis“, sagte CDU-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Michael Meister zum Wahlsieg Engelhardts. Es zeige, dass er die Bürger in seiner ersten Amtszeit überzeugt habe. Die Position der CDU sei gestärkt. Auch bei der Kreistagswahl zeichnete sich ein starkes Ergebnis für die Christdemokraten ab. Er sei zufrieden, vor allem in Anbetracht des Umfeldes der Region, sagte Meister mit Blick auf die schwächeren Ergebnisse in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.