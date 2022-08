Bergstraße. „Glaskunst und Glasfenster: Faszination durch Licht und Farbe“ – so lautet das kunsthistorische Jahresthema im Katholischen Bildungswerk Bergstraße/Odenwald. Im Rahmen dieser Themenreihe bietet das Bildungswerk im September zweimal die Möglichkeit, mit der Mannheimer Kunsthistorikerin Ursula Dann auf Studienreise zu Zielen in der Region zu gehen.

Nach Taunusstein und Wiesbaden

Am 2. September (einem Freitag) führt der Weg dabei zunächst in die Werkstatt des Glasstudios Derix in Tanusstein. Im Rahmen einer Führung durch die Werkstatt wird dabei der Frage nachgegangen, wie Glaskunst denn entsteht und wie es technisch möglich ist, große, prachtvoll verzierte Glasfenster herzustellen. Im Anschluss wird noch Wiesbaden angesteuert, wo nach einer Mittagspause die Stadt erkundet werden wird. Abfahrt mit dem Reisebus ist ab Heppenheim gegen 8.30 Uhr geplant, die Rückkehr wird gegen 16 Uhr sein.

Am 24. September (einem Samstag) wird mit dem Reisebus, der in Heppenheim startet, zunächst Oppenheim angesteuert. Die dortige Katharinenkirche gilt als eine der bedeutendsten Bauwerke der Gotik am Rhein. Weithin bekannt ist die sogenannte Oppenheimer Rose – ein Glasfenster in Form einer Heckenrose, deren Glasscheiben noch Original aus dem 14. Jahrhundert stammen.

Nach Oppenheim und Worms

Nach einer Mittagspause in Oppenheim führt dann der Weg nach Worms, wo zunächst die Liebfrauenkirche besichtigt wird.

Die ehemalige Stifts- und heutige Pfarrkirche ist die einzig erhaltene gotische Kirche in der Stadt. Berühmt ist sie nicht nur wegen der in ihrer Nähe angebauten Liebfrauenmilch. In der Kirche befindet sich ein manieristisches Chorgestühl, der Altaraufsatz stammt aus dem 15. Jahrhundert. Gleichzeitig lassen sich aber auch Elemente moderner Kunst im Kircheninnern wiederfinden: Der Mainzer Künstler Alois Plum schuf von 1966 bis 1995 einen Fensterzyklus als Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg zerstörten Fenster.

Im Anschluss daran soll noch der Wormser Dom besichtigt werden. Abfahrt mit dem Reisebus ist in Heppenheim gegen 8.30 Uhr, die Rückkehr ist gegen 17 Uhr geplant. red