Region. Rund 60 Betriebe – Karussells, Pfeil- und Ballwerfen, Mandelbrennereien, Ausschank und Imbiss – sind am Fastnachtsmarkt beteiligt, der rund um das kommende Wochenende am Wasserturm läuft. Dort wird dann auch ein Riesenrad aufgebaut sein. Eröffnung ist am Donnerstag (16.) um 17.30 Uhr. Besucht werden kann die Veranstaltung bis einschließlich Dienstag (21.). Archiv-BILD: Markus Prosswitz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1