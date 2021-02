Bergstraße. „Mit den aufgefundenen Drogen hätte man eine Zeit lang die Bergstraße, ganz Südhessen und das Rhein-Main-Gebiet versorgen können. Für die Bergstraße sind sechs Kilo Heroin und drei Kilo Marihuana schon eine besondere Situation.“ Oberstaatsanwalt Joachim Bührer sprach in seinem Plädoyer von einer weiteren „Besonderheit“. Auf der Anklagebank im Landgericht Darmstadt saßen gleich drei Familienmitglieder: zwei Brüder und deren Mutter.

Die 15. Große Strafkammer verurteilte das geständige Trio aus Lampertheim wegen Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und gemeinschaftlicher Beihilfe zum Drogenhandel zu Freiheitsstrafen in unterschiedlicher Höhe. Gegen den mehrfach einschlägig vorbestraften Haupttäter verhängte das Gericht eine Strafe von fünf Jahren und acht Monaten und ordnete dessen Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

Die „Familie mit reingeritten“

Die Kronzeugenregelung, beziehungsweise die Nennung seines Lieferanten, wurde ihm strafmildernd angerechnet, vom Vorwurf der Geldfälschung wurde er freigesprochen. Ob er die bei ihm aufgefunden „Blüten“ – rund 100 000 Euro Falschgeld – tatsächlich in Umlauf bringen oder damit lediglich angeben wollte, konnte nicht festgestellt werden. Der Haftbefehl gegen den 34-Jährigen wurde aufrecht erhalten. Bei erfolgreichem Therapieabschluss hat er die Möglichkeit, nach Verbüßung der Halbstrafe auf freien Fuß zu kommen.

Allerdings muss er zusätzlich mit dem Widerruf einer vom Amtsgericht Bensheim verhängten Bewährungsstrafe aus einem früheren Verfahren rechnen. Oberstaatsanwalt Bührer stufte den Lampertheimer „eher als Kleindealer von Natur aus“ ein, der „die Drogen für die Hintermänner bunkern sollte und seine Familie mit rein geritten hat.“

Die 53 Jahre alte Mutter des Angeklagten und sein bislang unbescholtener jüngerer Bruder wurden zu Bewährungsstrafen von jeweils zwei Jahren und Geldbußen in Höhe von 1200 Euro verurteilt. In allen drei Fällen verneinte die Kammer aufgrund des exorbitanten Drogenfundes mit einem „Marktwert von einer Viertelmillion Euro“ einen minder schweren Fall.

Mit dem Tod bedroht

Die Story vom Sommer 2020 liest sich wie eine schlechte Realityshow. Da klingeln eines Tages an der Wohnungstür einer Familie in Lampertheim zwei völlig unbekannte Männer, verlangen, den ältesten Sohn der 53-Jährigen zu sprechen – der zu diesem Zeitpunkt mit einer Überdosis im Krankenhaus liegt –, und geben der völlig überrumpelten Frau und ihrem jüngeren, ahnungslosen Sohn einen Koffer und einen Rucksack zur Aufbewahrung. Gleichzeitig bedrohen sie die beiden mit dem Tod, sollten sie die Polizei alarmieren.

Über den brisanten Inhalt der Gepäckstücke waren sich die zwei Angeklagten schnell im Klaren – nicht aber darüber, was damit passieren sollte. Der Gedanke an ein Telefonat mit der Polizei wurde ebenso rasch verworfen wie der Plan, das Heroin und Marihuana wegzuwerfen.

Stattdessen versteckten Mutter und Sohn die heiße Ware bis zum Zugriff durch die Ermittler zehn Tage lang in ihrer Wohnung. „Der Hauptangeklagte hat seine Mutter und seinen Bruder in eine verteufelte Situation gebracht“, fasste Kammervorsitzender Daniel Kästing zusammen.

Kooperationsbereitschaft betont

Verteidiger Steffen Lindberg (Mannheim/Bensheim) warf den Aufklärungswillen und die Kooperationsbereitschaft seines Mandanten strafmildernd in die Waagschale und bat das Gericht um „ein Resultat mit Augenmaß.“

Ebenso wie Lindberg stellten auch die beiden anderen Strafverteidiger Tim Wilbrandt und Patrick Welke keine konkreten Anträge. Oberstaatsanwalt Bührer hatte Freiheitsstrafen von sechs Jahren und zweieinhalb Jahren zur Bewährung beantragt.