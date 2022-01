Fast alle Kreise und kreisfreien Städte sind jetzt Corona-Hotspots

Hessen. Hotspot - das klingt nach einem punktuellem Corona-Ausbruch, nach einem regional begrenzten, zeitlich beschränkten Ereignis. Bald aber dürfte das in ganz Hessen der Fall sein: Am Dienstag galten laut Sozialministerium bereits 23 von 26 hessischen Gebietskörperschaften als Hotspots. Dort gelten strengere Maßnahmen in fast allen Bereichen.

Hotspot wird eine Kommune oder ein Landkreis, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz über dem Wert 350 liegt. Zu dann geltenden Regeln gehören ein Alkoholverbot an belebten Orten und Plätzen sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen. Bei Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen sowie im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich, in der Gastronomie und bei touristischen Übernachtungen gilt drinnen die 2G-Plus- und draußen die 2G-Regel.

Am Dienstag waren nur drei Kreise in Nordhessen kein offizieller Hotspot (der Landkreis Kassel, der Schwalm-Eder-Kreis und der Werra-Meißner-Kreis), wobei das nur eine Frage der Zeit sein dürfte.