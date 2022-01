Fast 10 000 Euro für die „Expedition Natur“

Bergstraße. Über großzügige finanzielle Unterstützung freuen kann sich der Bergsträßer Verein Kubus. Ausgeschrieben bedeutet Kubus „Verein für Kultur, Bildung und Soziales“. Die Deutsche Postcode Lotterie fördert das Kubus-Projekt „Expedition Natur – spielerisch den Wald entdecken“ mit 9860 Euro.

Die Deutsche Postcode Lotterie Die erste Ziehung der Düsseldorfer Soziallotterie, die sich gleichermaßen für Mensch und Natur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept: Nachbarn gewinnen gemeinsam und helfen gemeinsam. Man nimmt mit seinem Postcode teil, der sich aus der Postleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode zusammensetzt. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1,4 Millionen Euro ausgeschüttet – alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700 000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften zusammen und tun zugleich Gutes. Denn 30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits über 3300 Projekte mit mehr als 100 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte. red

Mit dem Geld wird Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zum gemeinsamen Entdecken, Lernen und Spielen gegeben. Gerade nach den ersten Auswirkungen der Pandemie, in der sich die meiste Zeit vor dem Bildschirm abgespielt hat, ist es für Kinder und Jugendliche wichtig, wieder zusammen kommen. Mit dem Projekt wird benachteiligten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, etwas über ihre Umgebung, Natur, den Wald, Umwelt und Tiere zu lernen.

Dank dieser Förderung kann Kubus besonders Kindern und Jugendlichen aus Familien mit Fluchthintergrund Möglichkeiten zur Stärkung der Persönlichkeit bieten und für die Natur und Umwelt sensibilisieren. Die Angebote fanden in einem außerschulischen Kontext statt.

Die Kinder besuchten zwei Imkerinnen und lernten etwas über das Leben und die Bedeutung der Bienen. Dort konnten sie die Bienen in ihrer Umgebung beobachten, Honig probieren und eigene Blumen, die besonders für Bienen geeignet sind, anpflanzen. Jedes Kind durfte einen eigenen Blumentopf und Honig mit nach Hause nehmen. Beim Besuch im Bergtierpark in Erlenbach lernten die Kinder noch mehr über Tiere und ihre Umgebung. Im Feriendorf Kröckelbach bauten sie ein eigenes Hochbeet und pflanzten Kräuter an. Das ganze Jahr können sie dort den Kräutern beim Wachsen zu schauen, lernen, welche Kräuter zu welcher Jahreszeit wachsen, den Winter oder die Hitze überstehen.

Das ZAKB bietet Lernkoffer zum Verleihen zum Thema „Abfall“ für Kinder an. Damit konnten die Kinder sich intensiv mit dem Thema „Abfall und Umwelt“ auseinandersetzen und spielerisch die richtige Mülltrennung erlernen. Und beim Hüttenbau im Wald oder dem Ausflug zum Wasserspielplatz in Fürth konnten sie einfach Zeit miteinander verbringen, spielen, erkunden, ausprobieren und erforschen.

Katja Diemer ist glücklich, dass die Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie in Hessen mit dem Kauf ihrer Lose „Expedition Natur“ unterstützen. Diemer, Deputy Head of Charities bei der Deutschen Postcode Lotterie: „Wir freuen uns, dass wir dank unserer zahlreichen Teilnehmer dieses tolle Projekt unterstützen können. Zusammen mit Kubus und allen weiteren fast 2000 Organisationen, die wir seit dem Start unserer Lotterie bereits unterstützt haben, zeigen wir: Gemeinsam setzen wir uns für Mensch und Natur und eine bessere Welt ein.“ red