Familienzentren als Beispiele für gelebte Demokratie

Darmstadt/Bergstraße. Familienzentren können einen wichtigen Beitrag zur Demokratieförderung leisten, indem sie die Beteiligung von Familien und Kindern systemisch in den Blick nehmen und sie teilhaben lassen. Das wurde beim bundesweiten Fachtag „Demokratie (er)leben – Familienzentren als Orte gelebter Demokratie“ deutlich.

Zu der Tagung hatte die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie mit Sitz in Bensheim in Kooperation mit der Schader-Stiftung nach Darmstadt eingeladen, um die Ergebnisse ihres Projekts „Demokratie (er)leben“ vorzustellen. Das Projekt „Demokratie (er)leben – Familienzentren als Orte gelebter Demokratie“ wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert. An dem Projekt beteiligen sich 14 Familienzentren aus ganz Deutschland mit dem Ziel, Leuchtturmzentren gelebter Demokratie zu werden.

Vertreter der 14 Modellstandorte informierten über ihre Erfahrungen und machten deutlich, dass gerade Familienzentren durch ihre Sozialraumorientierung geeignet sind, um unterschiedliche Menschen und Altersgruppen zu erreichen. Durch die Beteiligung von Familien können sie einen wichtigen Beitrag zum demokratischen Miteinander leisten. Wenn Eltern und Kinder in Entscheidungen eingebunden werden, erfahren sie Selbstwirksamkeit und Teilhabe. So kann auch in kleinen Alltagsmomenten Demokratie gelebt werden, etwa beim Aushandeln von Vesper- und Spielzeiten.

In andere hineinversetzen

Wie wichtig Demokratie-Erfahrung im Alltag ist, verdeutlichte auch Bianka Pergande, Geschäftsführerin der Deutschen Liga für das Kind, in ihrem Vortrag: „Wie Schwimmen, Lesen, Schreiben und Rechnen muss jeder Mensch Demokratie lernen, also lernen, sich in andere hineinzuversetzen, für eigene Interessen einzustehen und Aushandlungsprozesse gewaltfrei zu meistern.“

Die rund 100 Teilnehmer aus Wissenschaft und Praxis unterstrichen das in verschiedenen Diskussionsrunden. In Workshops wurden zudem Ideen entwickelt und zusammengetragen, die Demokratie erlebbarer machen. Die Vorschläge reichten von Änderungen der Kita-Verfassung über die Sicherstellung eines adäquaten Beschwerdemanagements bis hin zur Umsetzung von Antidiskriminierungsarbeit in der frühen Bildung.

Zum Fachtag hatte die Karl-Kübel-Stiftung auch die gleichnamige Broschüre „Demokratie (er)leben – Familienzentren als Orte gelebter Demokratie: Impulse für die (pädagogische) Praxis“ veröffentlicht. Darin stellen sich die Standorte des bundesweiten Modellprojekts „Demokratie (er)leben“ im Einzelnen vor. Außerdem finden sich in der Veröffentlichung hilfreiche Fachartikel, die die Umsetzung demokratiefördernder Maßnahmen in die Praxis erleichtern. Die Broschüre gibt es auch als Download auf der Homepage der Karl Kübel Stiftung. red