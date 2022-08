Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin in Viernheim

Viernheim. Vermutlich unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, verschaffte sich ein Unbekannter am Samstag (13.), gegen 15.45 Uhr, Zugang in die Wohnung einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus "Auf der Beune" in Viernheim. Als der Kriminelle die Räumlichkeiten später wieder verließ, stellte sich heraus, dass eine Geldbörse und zwei goldene Ringe gestohlen wurden, wie die Polizei berichtet. Von Zeugen wurde zur Tatzeit ein Verdächtiger bemerkt. Der Mann war 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und kräftig. Der Unbekannte hatte dunkle, kurze Haare und helle Haut. Er trug eine grau/blaue Sonnenbrille.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.