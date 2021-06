Falsche Polizisten erbeuten bei Seniorin 8000 Euro

Heppenheim. Betrüger, die sich als Polizisten ausgegeben hatten, haben am Donnerstag (17.06.) in Heppenheim insgesamt 8000 Euro erbeutet. Die Kriminellen ließen nicht locker, als sie beim ersten Kontakt, zwei Tage zuvor, nach Geld gefragt hatten. In der Folge konnten sie die ältere Frau dazu überreden, 6000 Euro plus zwei Bankkarte auszuhändigen. Nachdem die Täter alles eingesammelt hatten, hoben sie mit den Bankkarten direkt weitere 2000 Euro vom Konto der Seniorin ab. Die männlichen und weiblichen Täter, die gewöhnliche Familiennamen nutzen,

nannten sich in dem Fall Mayer/Müller und Seitz.

Wiederholt warnt die Polizei dringend davor Wertsachen an Fremde auszuhändigen: "Vertrauen Sie nicht blind Personen, die Sie nicht kennen, auch wenn sie sich als Polizisten ausgeben! Erfahrungsgemäß rufen Kriminelle gerne spät abends oder nachts an, weil aufgrund der späten Uhrzeit oftmals eine Nachfrage bei der örtlichen Polizei oder Vertrauensperson unterbleibt. Lassen Sie sich auf nichts ein! Legen Sie einfach auf!"

