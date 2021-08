Falsche Polizisten erbeuten 32.000 Euro

Birkenau. Mit insgesamt acht Anrufen haben Betrüger am Freitag (27.08.) einer Seniorin so viel Angst einjagen können, dass sie bereit war, Geld und Schmuck im Gesamtwert von rund 32.000 Euro in fremde Hände zu geben. Der falsche Polizist machte der alten Frau weiß, dass ihr Sohn bei einem Verkehrsunfall einen Menschen getötet habe. Für die Tat säße der Sohn nun im Gefängnis. Für die Freilassung wurde Geld und Schmuck gefordert. Vor lauter Angst hat die Seniorin letztendlich ihr Hab und Gut von der Hausbank abgeholt und in den Abendstunden einer fremden Person übergeben. Wiederholt warnt die Polizei:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Keine Übergabe von Geld und Wertsachen an Fremde!

Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen!

Rufen Sie sofort bei der Person an, um die es geht oder melden sie sich umgehend bei der Polizei!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2