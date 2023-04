Falsche Polizisten betrügen ältere Frau - Fünfstellige Summe erbeutet

Kassel. Falsche Polizisten haben von einer älteren Frau in Kassel mit einer Lügengeschichte einen fünfstelligen Betrag erbeutet. Der Seniorin sei am Telefon erzählt worden, ihre Tochter habe ein Kind überfahren und tödlich verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Für ihre Freilassung müsse eine Kaution hinterlegt werden. Laut Mitteilung war die Frau bei dem Anruf am Mittwochnachmittag schockiert, noch am Abend desselben Tages habe sie im Stadtteil Harleshausen die geforderte Summe einem angeblichen Polizisten übergeben. Die Ermittler suchen nach möglichen Zeugen der Geldübergabe.

