Falsche Micosoft-Mitarbeiter treiben ihr Unwesen

Rhein-Neckar. Die sogenannten "Microsoft-Support-Calls" sind seit Jahren ein deutschlandweites Betrugsphänomen. Auch in der Metropolregion Rhein-Neckar treten "falsche" Microsoft-Mitarbeiter regelmäßig in Erscheinung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt 387 Fälle solcher Anrufe "falscher" Microsoft-Mitarbeiter registrierte das Polizeipräsidium Mannheim im Jahr 2021 in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. 258 von ihnen blieben im Versuchsstadium stecken, bei 129 vollendeten Taten entstand den Opfern ein Vermögensschaden von rund 650.000 Euro.

Die Masche ist dabei immer die gleiche: Unbekannte rufen von Callcentern, meist aus dem asiatischen Raum bei häufig älteren Menschen an und überreden sie, in englischer, aber auch in guter deutscher Sprache, durch geschickte

Gesprächsführung, diverse Aktionen am Computer durchzuführen. Hierdurch erlangen die Täter Fernzugriffe auf die PC-Systeme der Opfer. Durch nachfolgende Finanztransaktionen von Opferkonten auf die Konten der Täter oder

deren Hintermänner sowie die Code-Übermittlungen von PlayStore-Karten entstehen hohe finanzielle Schäden.

So erging es dieser Tage auch einem 61-Jährigen aus Reichartshausen. Im Laufe eines rund 40-minütigen Telefonats mit dem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter ließ er sich in einem ersten Schritt zum Installieren der Teamviewer-Software

überreden. Allerdings wurde der Reichartshäuser durch die Vorgehensweise des Anrufers misstrauisch, legte auf und zog geistesgegenwärtig alle Stecker inklusive der WLan-Verbindung für seinen Computer. Anschließend erstattete er zu

Beginn dieser Woche Anzeige beim Polizeiposten Waibstadt. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der Mann keinen finanziellen Schaden.

Nicht so viel Glück hatte am Dienstag und Mittwoch (09.02.) allerdings eine 57-jährige Eberbacherin. Der Anrufer erhielt ebenfalls einen Systemzugriff auf den Computer der Frau und verlangte von ihr, deren Konto-Daten zu übermitteln und zusätzlich noch die Codes sogenannter PlayStore-Karte, die sie in Einkaufsmärkten erwarb, zu übermitteln. Als ein Mitarbeiter der Hausbank der Frau ungewöhnliche Geldtransfers von deren Konto feststellte, sperrte er dieses. Darüber hinaus informierte die 57-Jährige über den Betrug und riet ihr, neben dem Ziehen aller Stecker, Anzeige zu erstatten.

Was folgte, so berichtete sie am Donnerstagvormittag bei ihrer Anzeigenerstattung, war ein regelrechter Telefonterror. Rund 30 Anrufe Unbekannter mit unterschiedlichen Telefonnummern folgten nach ihrem Abschalten, um nochmals Kontakt mit der 57-Jährigen aufzunehmen. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Er beträgt mindestens 1000 Euro durch die Übermittlung der der PlayStore-Codes.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit weiteren Auftreten falscher Microsoft-Mitarbeiter muss auch zukünftig gerechnet werden.